Почти 500 школьников вступили в ряды детской организации «Мы» в Луховицах

В Луховицах продолжают дело пионерии.

То, о чем 100 лет назад говорили пионеры сейчас снова актуально. Любить Родину, помнить и чтить своих героев, хорошо учиться — такие обещания давали дети на церемонии посвящения в члены детской организации «Мы». А затем ребятам повязывали галстук в цвет российского триколора.

Вот уже 15 лет в день пионерии в Луховицах четвероклассники дают эти обещания и надевают галстуки. Сегодня в ряды детской организации вступили еще почти 500 школьников.

Луховицкая районная детская общественная организация «Мы» с 2003 года входит в Меж­ду­народ­ный со­юз детс­ких обществен­ных объеди­нений «Со­юз пи­онерс­ких ор­га­низа­ций - Фе­дера­ция детс­ких ор­га­низа­ций».