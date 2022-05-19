19 мая 2022, 21:51
Почти 500 школьников вступили в ряды детской организации «Мы» в Луховицах
В Луховицах продолжают дело пионерии.
То, о чем 100 лет назад говорили пионеры сейчас снова актуально. Любить Родину, помнить и чтить своих героев, хорошо учиться — такие обещания давали дети на церемонии посвящения в члены детской организации «Мы». А затем ребятам повязывали галстук в цвет российского триколора.
Вот уже 15 лет в день пионерии в Луховицах четвероклассники дают эти обещания и надевают галстуки. Сегодня в ряды детской организации вступили еще почти 500 школьников.
Луховицкая районная детская общественная организация «Мы» с 2003 года входит в Международный союз детских общественных объединений «Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций».