facebook_pixel
    19 мая 2022, 21:51

    Почти 500 школьников вступили в ряды детской организации «Мы» в Луховицах

    Редакция сайта 360

    В Луховицах продолжают дело пионерии.

    Почти 500 школьников вступили в ряды детской организации «Мы» в Луховицах

    То, о чем 100 лет назад говорили пионеры сейчас снова актуально. Любить Родину, помнить и чтить своих героев, хорошо учиться — такие обещания давали дети на церемонии посвящения в члены детской организации «Мы». А затем ребятам повязывали галстук в цвет российского триколора.

    Вот уже 15 лет в день пионерии в Луховицах четвероклассники дают эти обещания и надевают галстуки. Сегодня в ряды детской организации вступили еще почти 500 школьников.

    Луховицкая районная детская общественная организация «Мы» с 2003 года входит в Меж­ду­народ­ный со­юз детс­ких обществен­ных объеди­нений «Со­юз пи­онерс­ких ор­га­низа­ций - Фе­дера­ция детс­ких ор­га­низа­ций».