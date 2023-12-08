Подмосковье 08 декабря 2023, 17:13 Почти 500 рабочих мест появится на новом производстве систем вентиляции в Балашихе ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

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Завод по выпуску систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов построят в Балашихе в 2025 году. Инвестиции в проект составят 1,25 миллиарда рублей

ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» разместит производственный комплекс по льготной программе «Земля за 1 рубль».

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«На новом предприятии, которое начнет работу уже в 2025 году, создадут 470 новых рабочих мест для жителей Подмосковья», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие будет выпускать широкую линейку воздуховодов и другого оборудования для вентиляционных систем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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