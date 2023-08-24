Подмосковье 24 августа 2023, 14:19 Почти 500 подъездов после капремонта в Подмосковье приняли жилищные эксперты ГЖИ МО

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Жилищные инспекторы продолжают осматривать подъезды после капитального ремонта в Подмосковье. Так, они приняли уже 495 обновленных объектов.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой, без замечаний к качеству выполненных работ согласовали подъезды в 21 городском округе. По количеству завершенных ремонтов лидируют Орехово-Зуево, Балашиха, Клин и Электросталь.

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Только за последние две недели инспекторы приняли почти 70 подъездов. В приемке объектов участвуют представители Совета дома, после чего проходит дополнительная проверка ГБУ «УТНКР» и согласование качества работ Госжилинспекцией Московской области.

«Ремонт может быть не принят, а подъезд отправлен на пересдачу из-за недоработок. Среди замечаний, которые возникают при осмотрах, самое распространенное — отсутствие качественной уборки после проведенных работ», — заключила Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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