Подмосковье 24 февраля 2023, 13:41 Почти 500 открытых вакансий появилось у Коломенского завода локомотивов

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Коломенский завод готов трудоустроить до 500 высококвалифицированных рабочих со знанием современных методов и технологий, в том числе в IT-сфере. Недавно предприятие закупило новое оборудование и расширило производство.

«Структура работников сейчас меняется. Сейчас нет просто токарей, фрезеровщиков. Сейчас это все операторы ЧПУ, операторы обрабатывающих центров, то есть специальностей, требующих особой подготовки», — сообщил гендиректор завода Игорь Щедров.

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На предприятии регулярно проводятся дни открытых дверей для старшеклассников. Сейчас завод обеспечен заказами на годы вперед, пояснил Щедров.

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АО «Коломенский завод» входит в АО «Трансмашхолдинг» и специализируется на разработке и производстве магистральных локомотивов, дизельных двигателей для тепловозов, кораблей, объектов малой энергетики и атомных электростанций.

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