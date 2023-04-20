20 апреля 2023, 17:25
Почти 500 компаний из Подмосковья получили статус социальных предприятий с начала года
Количество социальных предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку государства, продолжает увеличиваться в Подмосковье. С января 360 компаний подтвердили этот статус, а еще 132 получили его впервые.
«Субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в социальной сфере, необходимо ежегодно подтверждать статус соцпредприятия. Сделать это можно онлайн на портале РПГУ», — напомнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Социальным предпринимателям доступны услуги центра «Мой бизнес»: это участие в выставках, создание печатной продукции, сайтов, наружной рекламы, видеороликов, содействие в сертификации и многое другое. Компаниям могут оплатить до 70% расходов на эти цели.
Поддержка социальных компаний осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что правительство поможет нарастить производство лифтов в Серпухове. Это важно для импортозамещения.
Экономика
Поддержка предпринимателей в Московской области
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