Подмосковье 20 апреля 2023, 17:25 Почти 500 компаний из Подмосковья получили статус социальных предприятий с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Количество социальных предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку государства, продолжает увеличиваться в Подмосковье. С января 360 компаний подтвердили этот статус, а еще 132 получили его впервые.

«Субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в социальной сфере, необходимо ежегодно подтверждать статус соцпредприятия. Сделать это можно онлайн на портале РПГУ», — напомнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Социальным предпринимателям доступны услуги центра «Мой бизнес»: это участие в выставках, создание печатной продукции, сайтов, наружной рекламы, видеороликов, содействие в сертификации и многое другое. Компаниям могут оплатить до 70% расходов на эти цели.

Поддержка социальных компаний осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что правительство поможет нарастить производство лифтов в Серпухове. Это важно для импортозамещения.