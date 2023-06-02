Подмосковье 02 июня 2023, 16:11 Почти 500 домов Подмосковья не попадут под отключение горячего водоснабжения летом

Читать 360tv в

В Московской области этим летом не будут отключать горячее водоснабжение в 495 многоквартирных домах. Обычно это делается во время профилактических работ, сообщили в министерстве энергетики региона.

Подобные работы занимают не более двух недель. В Подмосковье также есть дома, где отключение растянется на период от пяти до 10 дней.

Реклама

Отключения не будет совсем в 18 городских округах региона. В названных 495 домах живут более 95 тысяч человек. Больше всего подобных домов в Люберцах. В округе более у 44 тысяч жителей не будут отключать горячую воду.

Отключение на срок до 10 дней предстоит этим летом в болеем чем 10 тысячах многоквартирных домах, где живут 2,2 миллиона человек. Данные здания обеспечивают 614 котельных. Больше всего из в Подольске, Красногорске, Богородском, Мытищах и Реутове.

«В новых микрорайонах, где проложены сети нового поколения и оборудованы современные тепловые пункты, срок отключения может сокращаться до минимально необходимого для проведения профилактических работ, обеспечивающих качественную подготовку оборудования. По этой причине срок отключения может отличаться в разных районах, кварталах и даже соседних домах», — заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».