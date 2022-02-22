Первый поезд с беженцами привезет в Подмосковье почти 500 детей

Почти 1000 человек 22 февраля приедут из Донбасса в Московскую область. В частности, в поезде Таганрог — Москва находятся 495 детей. Об этом сообщил корреспондент «360».

Из них 16 — дети до года. Всего этим поездом в Россию приедут 984 пассажира. Также там двое беременных женщин, один инвалид-колясочник, семь инсулинозависимых. Среди отправившихся в Россию — и 80-летний юбиляр.

Все беженцев будет тестировать на ковид. Медицинский пункт для них будет работать с 08:00 до 20:00 ежедневно.