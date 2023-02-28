Подмосковье 28 февраля 2023, 10:44 Почти 500 человек приняли участие в чемпионате по чирлидингу в Орехово-Зуеве

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Открытый чемпионат городского округа Орехово-Зуево по чир спорту собрал более 450 участниц из разных городов России. Соревнования прошли во Дворце спорта «Восток».

Чирлидинг — это официально признанный вид спорта, сочетающий в себе элементы спортивного танца, гимнастики и фитнеса. В соревнованиях в Орехово-Зуеве приняли участие девушки разных возрастов из Москвы, Владимира, Павловского Посада, Люберец, Королева, Чехова и других городов.

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«Все девочки показали отличный результат. Они — большие молодцы. Подготовка к чемпионату шла больше месяца. Признаюсь, порой было сложно, но мы справились», — сообщила руководитель спортивного чирлидингового клуба «Монолит» из Орехово-Зуева Наталья Просковина.

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В рамках чемпионата также состоялся ежегодный «ОЗ-ЧИР-ФЕСТ», где участницы выступили со своими лучшими программами.

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