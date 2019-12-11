Почти 50 жильцов переехали из аварийного жилья в солнечногорском Менделееве

Почти 50 жильцам аварийных домов в солнечногорском поселке Менделеево вручили ключи от новых квартир.

Переселенцы из аварийного дома № 7 на Институтской улице в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск получили ключи от квартир в новостройке. В общей сложности, до конца 2019 года там расселят 49 человек.

Из них 45 горожан переедут в первый корпус нового многоэтажного дома № 4 по улице Куйбышева. Половину уже переселили. Остальные смогут обустроиться в новых квартирах до начала 2020-го. Еще четыре человека получат вторичное жилье — тоже в поселке Менделеево. Реализуя программу по переселению, специалисты учитывают как территориальный аспект, так и размеры квартир. Уменьшение площади недопустимо — напротив, возможно ее увеличение.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск по вопросам архитектуры и строительства Антон Антипенко отметил, что при переселении люди получают дополнительные метры.

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«В любом случае, новые дома строятся по современным нормативам, и люди, переезжая, например, из однокомнатной квартиры, уже выигрывают в метрах. Все квартиры все идут с муниципальной отделкой. То есть горожане заезжают в готовое жилье», — подчеркнул Антон Антипенко.

Жительница аварийного дома № 7 на Институтской улице Татьяна Хайми пожаловалась, что в последнее время жила в очень плохих условиях: «Отопления у нас вообще почти никакого не было. Сырость, влажность, плесень везде. Не сравнить с тем, что мы сейчас увидели, это чудо просто какое-то».

В 2020 году в муниципальном образовании будет расселено еще 17 аварийных домов в микрорайоне Центральный. Жильцы получат новое обустроенное жилье в черте городского округа.