Почти 50 водозаборных узлов построят и обновят в Подмосковье за год. Они обеспечат людей качественной водой

В 2020 году в Подмосковье построят и модернизируют 49 водозаборных узлов на территории 15 муниципалитетов. Это позволит обеспечить жителей качественной питьевой водой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В городском округе Орехово-Зуево запланировано капитально отремонтировать систему водоснабжения для подключения потребителей к Восточной системе водоснабжения. В Коломенском округе появится 16 новых станций обезжелезивания. В Рузском городском округе запланировано приобретение шести станций водоподготовки. Работы по реконструкции водозаборных узлов пройдут в Можайском, Волоколамском и Дмитровском округах.

На улучшение качества питьевого водоснабжения в Подмосковье выделено свыше 1 миллиарда рублей.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин отметил, что в регионе проведена колоссальная работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой, построено и реконструировано более 300 водозаборных узлов.

«Но есть ряд населенных пунктов, где проблема некачественного водоснабжения еще существует. Поэтому наша задача — в течение года провести все необходимые мероприятия и полностью обеспечить население региона чистой питьевой водой», — подчеркнул зампред правительства Подмосковья.

Евгений Хромушин обратил особое внимание на то, что органы местного самоуправления и представители управляющих компаний должны чутко реагировать на жалобы жителей, вникать в них и оперативно решать.

«Каждая жалоба по вопросу некачественных услуг водоснабжения — персональная ответственность главы», — заявил заместитель председателя правительства.

Источник фото: Pxhere.com

Проектная мощность Восточной системы водоснабжения позволяет обеспечить ряд населенных пунктов Московской области чистой питьевой водой без дополнительных затрат на ее очистку и подготовку, так как поступающая вода соответствует всем санитарным нормам.

К действующему магистральному водоводу подключены Павловский Посад, Большие Дворы, Электросталь, Лосино-Петровский, Щелково, Железнодорожный. Присоединительные водоводы построены к городским округам Орехово-Зуево, Электросталь, поселку Обухово, деревне Вишняково. Завершено присоединение Электроуглей, Ногинска и Старой Купавны.

Улучшение качества питьевой воды за шесть лет действия губернаторской программы «Чистая вода» почувствовали более 1,5 миллиона жителей.

В своем ежегодном обращении к жителям Московской области глава региона Андрей Воробьев поставил задачу в 2020 году полностью переключить ряд территории на Восточную систему водоснабжения, а также продолжить программу по строительству и модернизации ВЗУ, замену сетей чтобы тема некачественной воды ушла из повестки раз и навсегда.