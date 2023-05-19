Подмосковье 19 мая 2023, 17:06 Почти 50 участков дорог отремонтируют в Солнечногорске в этом году

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Почти 40 километров дорог отремонтируют в Солнечногорске в этом году. Всего рабочие обновят 48 участков шоссе, улиц и проездов.

Сейчас подрядчики обустраивают разворотную площадку для автобусов в деревне Голубое, а в конце мая приступят к ремонту 11 участков дорог.

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Также 13 дорог отремонтируют в деревнях Хоругвино, Дулепово, Коськово, Гончары, поселке Радищево и других поселениях. За их ремонт проголосовали жители округа на портале «Добродел».

«Качественные автомобильные дороги — один из самых актуальных запросов у жителей нашего округа. При поддержке регионального правительства и лично губернатора Московской области Андрея Воробьева мы увеличили программу ремонта», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Перечень ремонта дорог размещен на сайте администрации Солнечногорска в разделе «Комфортная среда».

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