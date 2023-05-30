Подмосковье 30 мая 2023, 11:33 Почти 50 тысяч жителей Подмосковья стали участниками акции «Библионочь» Московская губернская универсальная библиотека

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Всероссийская акция «Библионочь» прошла в Подмосковье. Мероприятия посетили почти 50 тысяч человек. Для них провели мастер-классы, творческие встречи, эскурскии и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры и туризма Подмосковья, в акции принимали участие свыше 700 библиотек. В них провели более трех тысяч выставок, концертов, встреч с писателями, мастер-классов и других мероприятий.

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Больше всего жителей посетили библиотеки Ступина, Долгопрудного, Электростали и Сергиева Посада. Там провели литературные квизы, интерактивные конкурсы, перфомансы, творческие вечера, викторины и экскурсии.

Так, библиотека в Химках представила литературно-музыкальной перфоманс от поэтов в сопровождении фортепьянных композиций. На ней прошло чтения страшилок и просмотр диафильмов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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