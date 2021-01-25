Мест для вакцинации от коронавируса в Подмосковье стало больше

Жителям Подмосковья стало еще удобнее сделать прививку от коронавируса. Число мест вакцинации увеличили. Об этом доложила министр здравоохранения области Светлана Стригункова губернатору региона Андрею Воробьеву.

Почти 40 новых точек позволят жителям позаботиться о своем здоровье.

«Количество точек мы за прошедшую неделю с опережением увеличили до 130, то есть 37 новых стационарных точек открыто. Количество автомобилей увеличено на четыре единицы, это позволяет нам развозить ежедневно вакцины в 50 точек», — заключила она.



По данным больничных учреждений, от коронавируса в Подмосковье уже привились 49 405 тысяч человек.

«Вторая цифра — 46 460 человек, внесено в федеральный регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции. Хочу обратиться к главам городских округов. Разница связана с тем, что больничные учреждения и медперсонал не всегда успевают вносить данные в федеральный регистр с учетом большого объема информации. Прошу глав округов оказать содействие с привлечением волонтеров», — сообщила министр.