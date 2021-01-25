Мест для вакцинации от коронавируса в Подмосковье стало больше
Почти 40 новых точек позволят жителям позаботиться о своем здоровье.
«Количество точек мы за прошедшую неделю с опережением увеличили до 130, то есть 37 новых стационарных точек открыто. Количество автомобилей увеличено на четыре единицы, это позволяет нам развозить ежедневно вакцины в 50 точек», — заключила она.
По данным больничных учреждений, от коронавируса в Подмосковье уже привились 49 405 тысяч человек.
«Вторая цифра — 46 460 человек, внесено в федеральный регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции. Хочу обратиться к главам городских округов. Разница связана с тем, что больничные учреждения и медперсонал не всегда успевают вносить данные в федеральный регистр с учетом большого объема информации. Прошу глав округов оказать содействие с привлечением волонтеров», — сообщила министр.