Почти 50 тысяч семей из Подмосковья получили выплаты на новорожденных в 2020 году

Денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей получили уже 48 730 семей из Московской области. Об этом рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

Деньги подмосковным семьям выплачивают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Средства предназначены для приобретения всего необходимого для ухода за новорожденными.

«Сумма в размере 20 тысяч рублей предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Московской области. Деньги перечисляются на расчетный счет заявителя в течение 10 рабочих дней», — цитирует пресс-служба министра социального развития Подмосковья Ирину Фаевскую.

По словам Фаевской, с 1 сентября 2019 года подмосковным родителям предлагают на выбор подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или вместо него выплату в размере 20 тысяч рублей.

Кроме материальной выплаты, родители могут рассчитывать на поддержку в кол-центре «Стань мамой в Подмосковье». Операторы готовы ответить на все интересующие вопросы: какие нужны документы, как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», как записаться на прием к специалисту, рассказать о предлагаемых в Московской области услугах для беременных, подобрать наиболее удобный роддом.