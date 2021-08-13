Почти 50 тысяч инвалидов трудоустроили в Подмосковье

В Московской области работу нашли для 47,5 тысячи инвалидов, из них 11 тысяч трудоустроили на квотируемых рабочих местах. Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Для инвалидов в регионе сейчас открыто около пяти тысяч вакансий. Подмосковные предприятия со штатом свыше 35 тысяч человек в обязательном порядке выделяют квоту для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, отметила зампред.

«Наиболее востребованные среди инвалидов вакансии — в сфере информационных технологий, делопроизводства и торговли», — рассказала Каклюгина.

Подходящие вакансии можно найти на портале «Работа в России».

Ранее сообщалось, что почти 19 тысяч жителей Подмосковья уже успели отдохнуть по бесплатным путевкам в санаториях на курортах Кубани, Крыма и Минеральных Вод. А в ближайшее время на оздоровление поедут еще девять тысяч льготников. Такие путевки предоставляют и детям-инвалидам.

Также в Московской области уже 135 тысяч семей получают субсидию на оплату коммунальных услуг. На такую поддержку могут рассчитывать семьи, в которых расходы на ЖКУ превышают 22% от общего дохода.