Почти 50 тонн мусора собрали за месяц в автобусах Подмосковья

Это общий объем, который за 30 дней извлекают из почти 4000 линейных транспортных средств предприятия. Об этом сообщили в «Мострансавто».

После окончания смены все автобусы компании проходят плановую мойку и влажную уборку салона. На конечных остановках поверхностную уборку в салонах проводят водители.

По будним дням пассажиры автобусов «Мострансавто» совершают более 1,2 миллиона поездок. Компания напоминает пассажирам о том, что поддерживать чистоту в общественном транспорте нужно совместными усилиями «Мострансавто» и пассажиров.

«Работники компании ежедневно готовят автобусы к выпуску на маршруты. В комфортном и чистом автобусе ехать, безусловно, приятно. Мы просим бережно относиться к транспорту, который ежедневно помогает добраться тысячам людей на работу, учебу, домой: соблюдать правила поведения в общественном транспорте и не оставлять мусор в салонах», — рассказали в «Мострансавто».

Пожелания и оценки работы компании пассажиры могут направлять по нескольким каналам: по телефону единой линии связи +7 (800-70) 0-31-13, личным сообщением на официальной странице «Мострансавто» в социальной сети «ВКонтакте» или через личный кабинет на официальном сайте предприятия.