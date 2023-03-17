17 марта 2023, 10:28
Почти 50 рабочих мест появилось на новом складском комплексе в Мытищах
Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового складского комплекса в Мытищах. Объект построила компания «Инвестком М2».
Основная часть комплекса предназначена для хранения продукции будущих арендаторов. Площади объекта позволяют принимать одновременно до 25 фур. На прилегающей территории оборудована парковка для грузовых и легковых машин.
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Инвестиции в проект составили 350 миллионов рублей. Новый склад уже принес 4️9 рабочих мест округу.
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Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.
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