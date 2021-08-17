Почти 50% подъездов отремонтировали в Подмосковье по губернаторской программе

В Московской области управляющие организации отремонтировали 47,6% от всех запланированных на 2021 года подъездов — на 1,1% больше, чем на прошлой неделе. Все они готовы к сдаче.

Данные по выполнению губернаторской программы привела пресс-служба подмосковной Госжилинспекции. Региональное надзорное ведомство дополнительно проанализировало выполнение ремонта в муниципалитетах. На его основе инспекторы составили и еженедельно обновляют рейтинг качества и своевременности проведения работ.

«Поскольку времени у управляющих организаций остается все меньше, в „красной зоне“ оказываются те, чей процент исполнения ниже 50%, в „желтой“ — муниципалитеты, в которых план выполнен на 50—89%. Остальные по праву занимают место в „зеленой зоне“», — пояснила руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.

Позиции в топе сохранили, как и неделей раньше, городские округа Власиха, Ленинский, Луховицы, Люберцы, Талдомский и Чехов. Из «желтой зоны» к ним присоединилось Домодедово с 90% исполнения плана ремонта.

В числе хорошистов оказались Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Зарайск и Истра. В «желтой зоне» — Кашира, Королев, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, а также Лыткарино, Можайский, Молодежный, Мытищи и Орехово-Зуево. Вместе с ними Подольск, Протвино, Реутов, Серебряные Пруды, Ступино, Фрязино, Химки, Черноголовка и Электросталь.

Королев, Можайский и Фрязино попали в «желтую зону» из «красной», улучшив свои результаты. Число муниципалитетов из отстающих снизилось по сравнению с прошлой неделей на три округа — теперь их 29.

Госжилинспекция принимает подъезды по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Инспекторы контролируют не только сроки, но и качество проведения управляющими организациями региона соответствующих работ.