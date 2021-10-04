Почти 50 подъездов отремонтировали в Чехове

В Чехове с начала года отремонтировали 48 подъездов. Работы провели по губернаторской программе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

В 2021 году в Подмосковье запланировали отремонтировать 13 тысяч подъездов. План составили Министерство ЖКХ региона вместе с администрациями округов.

В Чехове работы уже завершили на 48 объектах. Ремонт проводят, чтобы улучшить качество жизни жителей региона. Коммунальщики приводят все вошедшие в план подъезды к нормативному внешнему виду.

Всего в регионе с начала года отремонтировали почти восемь тысяч подъездов. Это порядка 70% от плана.

«Ведутся активные работы, поэтому сдадим объекты в установленные сроки», — заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Программу «Мой подъезд» запустили в 2016 году. За это время в регионе обновили свыше 91 тысячи объектов. Принимать участие в программе или нет, решают жители. В рамках программы красят стены и потолки, заменяют входные группы, почтовые ящики и светильники. Собственники квартир сами определяют цвет стен, оформление входа, качество полов и перил.