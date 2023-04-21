Подмосковье 21 апреля 2023, 10:32 Почти 50 новых аппаратов для рентгена установили в больницах Подмосковья за год

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Больницы Подмосковья получили 47 новых аппаратов для рентгена с начала 2022 года. Один из них установили в Коломне, в Озерском филиале больницы.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на новую технику было направлено почти 900 миллионов рублей.

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«В прошлом году мы запустили в Подмосковье масштабную программу по установке в наших больницах современных рентгеновских аппаратов, флюорографов, маммографов. Это и замена устаревшей техники, и открытие новых точек», — подчеркнула она.

Аппарат в Коломне установили вместо устаревшего. На нем смогут проводить 30 исследований в день. Цифровая техника работает быстро и имеет низкую лучевую нагрузку. Результаты диагностики будут поступать в личный кабинет пациента на «Госуслугах».

«Качественное рентгеновское изображение обеспечит более точную постановку диагноза. Рентген-кабинет будет работать в две смены и будет задействован также при проведении диспансеризации жителям нашего округа», — рассказал главврач больницы Олег Митин.

Все устаревшее оборудование заменят на новое в больницах Подмосковья к концу 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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