Подмосковье 16 июня 2023, 14:19 Почти 50 начинающих фермеров Подмосковья подали заявки на грантовый конкурс «Агростартап» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Прием документов на участие в грантовом конкурсе «Агростартап» завершен в Подмосковье. Сорок семь начинающих фермеров стали претендентами на субсидию в размере до восьми миллионов рублей.

«В этом году для конкурса „Агростартап“ предусмотрено девять грантов на сумму в 56,7 миллиона рублей. Субсидия может быть выдана только начинающим фермерам», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Заявки были поданы участниками из 18 городских округов. Активнее всего оказались фермеры из Клина, Шаховской, Егорьевска и Коломны. Основные направления деятельности претендентов — это разведение крупного рогатого скота, молочное животноводство, птицеводство, выращивание ягод и яблок, пчеловодство и коневодство.

Победители конкурса смогут направить средства на приобретение земли, сельскохозяйственных животных, рыбопосадочного материала, техники, производственных помещений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве логистического комплекса для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в Люберцах. Соглашение о сотрудничестве заключили на полях ПМЭФ.