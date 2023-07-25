Подмосковье 25 июля 2023, 12:37 Почти 50 маршрутов «Мострансавто» синхронизировали с расписанием электропоездов в Подмосковье с начала года АО "Мострансавто"

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С начала года расписание почти 50 маршрутов «Мострансавто» синхронизировали с прибытием и отправлением электропоездов. Корректировки утвердили для маршрутов в Балашихе, Орехово-Зуеве, Раменском, Одинцове, Рузе и других округах, сообщили в Минтрансе Московской области.

«Синхронизация расписаний маршрутов с графиком движения электропоездов позволяет жителям области сократить ожидание и сделать их привычные маршруты передвижения удобнее. Мы благодарим пассажиров за активное участие и ценные рекомендации», — рассказал гендиректор транспортной компании Сергей Кайгородов.

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На маршрутах можно расплатиться соцкартами, банковскими, картами «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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