Почти 50 километров дорог отремонтировали в Волоколамске

В Волоколамске дорожные службы в рамках ремонтного сезона заменили покрытие на 19 участках региональных и муниципальных дорог. Их общая протяженность составила 48 километров.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на региональной сети уложили 40 километров нового покрытия на семи участках.

Министр транспорта Московской области Алексей Гержик уточнил, что из 48 километров покрытия восемь отремонтировали на 12 муниципальных дорогах.

«Благодаря проведенным работам проезд стал удобнее и безопаснее для 40 тысяч жителей Волоколамска. Всего в округе осенью отремонтируют 28 участков протяженностью более 60 километров — обновят покрытие и укрепят обочины», — рассказал он.

На региональной сети 14 километров нового покрытия уложили на двух участках региональной дороги Новлянское — Малое Сытьково — Игнатково. Жители выбрали их в ходе голосования на портале «Добродел».

Источник фото: пресс-служба Минтранса Подмосковья

Завершили работы и по замене покрытия на дорогах, соединяющих населенные пункты Матренино и Себенки, Спасс и Каменки, Чисмена и Теряево, а также Юрьево и Дубосеково.

На муниципальной сети отремонтировали подъезды к деревням Воротово, Балобаново, Отчищево, Анино, Еремеево, Темниково, Лысцево, Спасс-Помазкино, Танково, а также участок от деревни Шебаново до поселка Благовещенское.

В черте города заменили покрытие на улице Станционной и Возмище, ведущей к смотровой площадке и храму Рождества Богородицы.