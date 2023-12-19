19 декабря 2023, 14:51
Почти 50 источников теплоснабжения модернизировали в Подмосковье за год
В 2023 году в Московской области началась масштабная модернизация системы теплоснабжения. О проделанной работе в эфире «360» рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
«В этом году мы сделали достаточно большой пласт работы. В общем и целом мы построили или модернизировали 48 источников теплоснабжения. То есть 48 котельных абсолютно обновились — часть из них новая, часть — модернизировали», — подчеркнул Самарин.
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Помимо этого, по его словам, почти 50 километров тепловой сети полностью заменили в Московской области за год.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».
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ЖКХ
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