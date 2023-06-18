Подмосковье 18 июня 2023, 04:30 Почти 50 фото презентовали на посвященной школе выставке в Видном Мария Амелина

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В сквере Юность в Видном началась выставка, посвященная школе. На 48 фотографиях запечатлели выпускников Ленинского округа 1950-1970 годов.

Архивы увидели свет благодаря местным жителям-краеведам, которые отыскали материалы и поделились с нынешним поколением.

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На одной из фотографий Любовь Самарцева узнала себя. В 1968-м она была выпускницей школы № 1 города Видное.

«Сначала я училась в седьмой школе, но так как она была восьмилеткой, то мне пришлось перейти в другую, чтобы получить полноценное общее образование», — заявила местная жительница.

Историей создания выпускных балов во Дворце спорта «Видное» на Советской площади, фотографии которых также включили в экспозицию, поделился директор парков культуры и отдыха муниципалитета Моисей Шамаилов. Он рассказал, что он и его инициативная группа впервые предложили руководству района сделать для ребят праздник в таком формате.

Познакомиться с выставкой можно до 3 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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