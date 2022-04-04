Почти 50% электросетей в подмосковных СНТ передали сетевым организациям

В Подмосковье начали передачу электросетей от СНТ к сетевым организациям. Мера позволит сделать электроснабжение более устойчивым и стабильным.

Коттеджные поселки и СНТ в Московской области растут с каждым годом. Вместе с этим увеличивается и нагрузка на электросети: где-то оборудование устарело и не выдерживает, уточнили в пресс-службе губернатора региона.

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«Чтобы электроснабжение там было стабильным и устойчивым, мы проводим консолидацию сетей. Из более 11 тысяч СНТ фактически приняли уже 5,6 тысячи (48%), полностью завершить программу планируем в 2024 году», — сказано в сообщении.

Для удобства жителей подмосковные власти решили использовать упрощенную схему. Председателю СНТ нужно подать заявку в сетевую организацию — их в области 70, крупнейшие ПАО «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго». Организация заключит договор, а после возьмет на себя все проблемы с эксплуатацией, примет оборудование на баланс, начнет его обслуживать и обновлять.

В прошлом году в области отремонтировали 731-ю трансформаторную подстанцию, заменили 958 километров линий электропередачи и 3167 опор. В результате аварийные отключения сократились на 30%