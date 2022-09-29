Почти 50 домов капитально отремонтируют в Наро-Фоминске к концу года | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 16:59 Поделиться Telegram

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Viber Почти 50 домов капитально отремонтируют в Наро-Фоминске к концу года

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В городском округе Наро-Фоминск проведут капремонт 48 многоквартирных домов в рамках региональной программы в текущем году. На эти цели выделили 370 миллионов рублей, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

«В 2022 году запланировано отремонтировать 3849 многоквартирных домов. На данный момент мы завершили капитальный ремонт 2306 МКД. По итогам выполнения плана на текущий год будут улучшены жилищные условия около 450 тысяч семей», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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В Наро-Фоминске запланировано отремонтировать кровли в 21 многоквартирном доме, фасады — в восьми МКД, инженерные системы — в 12 домах, а также заменить пять лифтов в двух МКД. Работы выполнили уже в трех домах.

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В 2021 году на территории Московской области было капитально отремонтировано 2500 многоквартирных домов, добавили в МинЖКХ.

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