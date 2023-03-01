Подмосковье 01 марта 2023, 18:01 Почти 50 домов капитально отремонтируют в Ленинском округе в 2023 году

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Министерство ЖКХ Подмосковья проведет капремонт 45 многоквартирных домов в Ленинском округе в этом году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На эти цели выделено 238 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе. В ходе работ планируется отремонтировать фасады в двух МКД, внутренние инженерные системы в 42 домах, газоснабжение в 41 МКД, заменить восемь лифтов в двух МКД.

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Всего в Подмосковье план работ по капремонту на 2023 год предусматривает проведение ремонта 1151 МКД, в том числе замену 450 лифтов в 160 МКД, ремонт систем газоснабжения в 779 многоквартирных домах региона. Жилищные условия улучшатся у более чем 150 тысяч жителей Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье ждет капитальный ремонт в течение двух лет.

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