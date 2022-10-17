Почти 50 антитеррористических учений прошло в Мострансавто с начала года | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 12:57 Поделиться Telegram

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Viber Почти 50 антитеррористических учений прошло в Мострансавто с начала года

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В 2022 году в Мострансавто прошло почти 50 плановых тренировок по транспортной безопасности, а также в рамках противодействия терроризму. Масштабные маневры коснулись практически каждого подразделения. Их направили на отработку оперативных действий в том случае, если вдруг возникнет какая-то чрезвычайная ситуация. Кроме того, всех сотрудников тщательно проверили на их уровень осведомленности в вопросах безопасности на транспорте.

Стоит отметить, что еще в самом начале октября в Одинцове прошла тренировка по отработке слаженных и четких действий, если вдруг обнаруживается бесхозный предмет. Обычно изъятие происходит тогда, когда автобус уже вернулся в собственный филиал. В тренировке принимали участие сотрудники руководящего состава, водители, охрана, полицейские.

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Все подобные тренировки проходят при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, в них принимают участие правоохранители, работники экстренных служб, охраны, а также администраций подмосковных округов.

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Всем жителям региона еще раз напомнили, что если вдруг на вокзале или же в самом транспорте остается чей-то бесхозный предмет, нельзя это игнорировать. Нужно сразу же сообщить о находке сотруднику службы безопасности или водителю автобуса, они знают, как правильно и грамотно действовать дальше.

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