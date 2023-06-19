Подмосковье 19 июня 2023, 15:33 Почти 5 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по информатике в Подмосковье Unsplash

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Итоговый экзамен по информатике прошел 19 июня, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. В аттестации приняли участие около 4,7 тысячи выпускников из Подмосковья.

Для проведения ЕГЭ по информатике в регионе подготовили 169 пунктов на базе учебных заведений и 3 для учеников на домашнем обучении. Соблюдение правил экзамена контролировали 482 общественных наблюдателя.

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На аттестации выпускники демонстрировали знания программирования, алгоритмизации, средств ИКТ и информационной деятельности. Экзамен длился 3 часа 55 минут, сдающим разрешили пользоваться электронными таблицами и текстовыми редакторами.

«Экзамен по информатике стал последним в рамках основного периода. Далее стартуют резервные дни. Поздравляем выпускников, для которых ЕГЭ подошел к концу. Желаем удачи при поступлении в вуз», — добавили в ведомстве.

Результаты экзаменов опубликуют не позднее 4 июля. Резервный день для пропустивших экзамен по уважительной причине назначен на 27 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об увеличении бюджетных мест в колледжах региона. Он подчеркнул, что сегодня востребованы люди, которые умеют работать не только руками, но и головой.

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