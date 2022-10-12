Почти 5 тысяч рекламных щитов демонтировали в лесах Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 17:43 Поделиться Telegram

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Viber Почти 5 тысяч рекламных щитов демонтировали в лесах Подмосковья с начала года

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Незаконные рекламные таблички, прикрепленные гвоздями или саморезами к деревьям, ежегодно находят и демонтируют подмосковные лесничие. Начиная с января, в регионе обнаружили 4,7 тысячи таких конструкций, которые наносят вред природе.

Пик работы традиционно приходится на весну и лето, когда к Подмосковье устремляются дачники. Чтобы привлечь их внимание, недобросовестные предприниматели используют деревья вдоль оживленных дорог или на въездах в СНТ.

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«За девять месяцев этого года лесничие спасли от вандализма тысячи деревьев. Они удалили 4,7 тысячи рекламных щитов и табличек», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов подтвердил, что крепление вывесок проволокой, гвоздями или саморезами наносит непоправимый вред деревьям. Поврежденная кора не справляется со своей защитной функцией и часто такие сосны, елки, березы и осины погибают.

Больше всего незаконных рекламных конструкций демонтировали на территории Звенигородского (1316), Сергиево-Посадского (335), Орехово-Зуевского (327) и Наро-Фоминского (315) лесничеств.

«Повреждение лесных насаждений — это правонарушение, за которое предусмотрено наказание. Штраф на граждан составляет от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, на юридических — от 200 до 300 тысяч рублей», — добавил Баженов.

Недавно в Подмосковье обновили техническое оснащение лесных пожарных. Они получили 12 бензомоторных пил, которые нужны для того, чтобы не дать огню распространяться. Чуть позже лесничие получили 462 новых комплекта зимней одежды. Куртка и полукомбинезон, а также теплые сапоги и шапки входят в каждый такой набор.

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