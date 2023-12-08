Подмосковье 08 декабря 2023, 11:36 Почти 5 тысяч процедур ЭКО бесплатно провели в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) доступны жительницам Подмосковья по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в нацпроект «Демография». С начала года провели почти пять тысяч таких манипуляций.

«Женщины, которые сталкиваются с трудностями при наступлении беременности, могут воспользоваться процедурой ЭКО. Важно отметить, что в Подмосковье такая услуга проводится бесплатно. С начала года выполнено свыше 4,9 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Узнать про квоту на ЭКО можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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