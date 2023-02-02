Подмосковье 02 февраля 2023, 16:46 Почти 5 тысяч операций провели в Егорьевской больнице в 2022 году

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За прошлый год медицинскую помощь в стационаре Егорьевской ЦРБ получили около 20 тысяч пациентов, было проведено почти пять тысяч операций. Также в больницу поступило современное оборудование, были привлечены новые специалисты, рассказал главврач медучреждения Николай Гонтюрев во время отчета перед жителями округа.

Главврач напомнил, что в структуру стационара Егорьевской ЦРБ входит 19 отделений, которые оказывают круглосуточную медпомощь. В 2022 году в стационаре проходили лечение порядка 20 тысяч пациентов.

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Среди нового оборудования, поступившего в больницу в прошлом году, — спектральный оптический томограф, передвижной ультразвуковой аппарат, офтальмологический хирургический стол, высокоточный ультразвуковой аппарат, четыре прикроватных монитора реаниматолога и анестезиолога «Тритон», два электрохирургических аппарата «Фотек» и аппарат для ингаляционного наркоза «Орфей-М».

«Также в рамках реализации программы „Здравоохранение Подмосковья“ в 2022 году мы получили 15 медицинских многофункциональных кроватей и подъемник для пациентов. Они предназначены для лежачих больных», — рассказал Николай Гонтюрев.

В 2022 году для Егорьевской ЦРБ были закуплены лекарства и изделия медицинского назначения на общую сумму более 360 миллионов рублей.

Главврач ЦРБ Егорьевска напомнил, что 12 фельдшерско-акушерских пунктов округа принимают участие в проекте Минздрава Подмосковья «Эффективный ФАП». Во всех ФАПах в Егорьевске открыты аптечные пункты.

В округе организуют выезды узких специалистов в сельские населенные пункты. В 2022 году более 300 жителей отдаленных территорий были осмотрены неврологами, кардиологами, офтальмологами и гинекологами, добавил Николай Гонтюрев.

Главврач медучреждения отметил, что больница в Егорьевске — одна из оставшихся двух в Подмосковье, куда продолжают госпитализировать пациентов с COVID-19.

«Хочется отметить снижение больничной летальности. Связано это с уменьшением заболеваемости COVID-19 и привлечением новых медицинских кадров», — уточнил Николай Гонтюрев.

Руководство Егорьевской ЦРБ продолжает активную работу по привлечению новых кадров. В прошлом году больница выдала 25 целевых направлений на получение медицинского образования. Николай Гонтюрев сообщил, что 11 специалистов уже работают в ЦРБ по специальности, 41 студент еще продолжает обучение по целевому направлению.

«Ежемесячная выплата медицинским работникам на компенсацию аренды жилья в Московской области составляет 20 тысяч рублей. Те медики, чья специальность не вошла в перечень, получают у нас компенсацию в размере 45 тысяч рублей ежеквартально согласно постановлению главы городского округа Егорьевск», — сказал Николай Гонтюрев.

Он добавил, что в рамках программы по предоставлению жилья врачам, привлекаемым из других регионов, квартиры в прошлом году получили восемь специалистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил усилить привлечение медицинских специалистов в Подмосковье.

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