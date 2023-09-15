Подмосковье 15 сентября 2023, 16:42 Почти 5 тысяч нарушений содержания территорий устранили в Подмосковье с начала сентября ГУСТ МО

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Коммунальные службы устранили почти пять тысяч нарушений содержания общественных территорий в Подмосковье с начала сентября. Больше всего из них — в Балашихе, Сергиевом Посаде и Истре.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, за две недели сентября было устранено 4924 нарушения. Из них 514 — в Балашихе, более 260 — в Сергиевом Посаде и Истре, 178 — в Солнечногорске и 168 — в Орехово-Зуеве.

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«Оперативная отработка недочетов, зафиксированных в отраслевой системе СКПДИ, позволит сократить количество обращений жителей в конкретном муниципалитете и повысить качество содержания пространств в целом», — сказала она.

Самыми частыми нарушениями за этот период стали мусор на газоне, смет на внутриквартальных проездах и несвоевременный покос травы.

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