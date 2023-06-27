Подмосковье 27 июня 2023, 15:36 Почти 5 тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье до 2026 года Младший сотрудник

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С 2023 по 2025 годы в Московской области отремонтируют 4830 многоквартирных домов. На это выделят около 60 миллиардов рублей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

«Жилищные условия будут улучшены у 750 тысяч жителей Подмосковья», — добавил министр.

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Сейчас Фонд капитального ремонта Подмосковья ищет подрядные организации для заключения договора на трехлетний срок.

«В связи с проводимыми конкурентными процедурами по выбору подрядных организаций большая часть работ запланирована на 2024–2025 годы», — добавил гендиректор фонда Валерий Николов.

Документацию о проведении конкурса разместили на электронной торговой площадке РТС-Тендер и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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