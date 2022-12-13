Подмосковье 13 декабря 2022, 17:59 Почти 5 тысяч домов в Подмосковье проверили на газовую безопасность с начала года

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Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья проверили состояние внутридомового газового оборудования в 4 844 многоквартирных домах. О промежуточных итогах 2022 года рассказала руководитель ведомства Ольга Федина.

Нарушения сроков или качества техобслуживания домовых сетей стали причиной возбуждения 336 административных дел. С начала года сумма штрафов составила больше трех миллионов рублей. Еще 200 человек привлекли к ответственности за отсутствие договоров на обслуживание оборудования.

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«Газовой безопасности мы уделяем особое внимание. Это вопросы жизни и здоровья людей. Управляющие компании и собственники должны с особой ответственностью выполнять обязанности по содержанию сетей и оборудования», — подчеркнула Ольга Федина.

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Заключить договор на обслуживание можно на портале Единой диспетчерской службы. Там же можно заказать услугу по установке газоанализаторов.

На все вопросы собственников по поводу обслуживания внутриквартирного газового оборудования должны ответить в УК. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе по обеспечению газовой безопасности в домах Подмосковья

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