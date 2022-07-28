Почти 5 тысяч детей отдохнули во вторую смену в школьных лагерях Подмосковья

В Московской области заканчивается вторая смена лагерей дневного пребывания, организованных при школах. Такой вид летнего досуга предложили детям в 29 городских округах.

Во вторую смену в Подмосковье функционировало 85 лагерей с дневным пребыванием детей. За 21 день смены в них отдохнули почти пять тысяч детей.

«Летний школьный лагерь — отличный вариант, если оба родителя работают. Там дети находятся под присмотром опытных педагогов. Такие лагеря в регионе работают все лето — в три смены. Они пользуются большой популярностью среди жителей», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По данным Министерства образования Московской области, этим летом на территории региона было организовано около тысячи летних лагерей с дневным пребыванием детей.