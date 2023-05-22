Подмосковье 22 мая 2023, 17:35 Почти 5 тысяч человек посетили мастер-классы и игры о садоводстве в Подмосковье АНО «МосОблПарк»

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Мероприятия серии «Парковый ответ» прошли в 60 парках Подмосковья 20 мая. Их посетили почти пять тысяч человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма, в парках прошли открытые площадки для посадок растений, пикники под открытым небом, а также были оборудованы площадки для продажи семян и растений.

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В Красногорске провели высадку многолетних цветов, а также игру «Я садовником родился». Участники высаживали петрушку, укроп и редис.

В парке «Пегас» в Егорьевске оформляли и высаживали рассады на оригинальных клумбах, а также грядку с баклажанами, кабачками и сельдереем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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