Подмосковье 14 августа 2023, 15:18 Почти 5 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье в выходные Министерство культуры и туризма МО

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Второй этап областного фестиваля «Город танцует в парках» стартовал в Подмосковье 12 августа в Ликино-Дулеве, Электростали и Ногинске. Его посетили почти пять тысяч человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, около тысячи человек пришли на концерт в Орехово-Зуеве, порядка 2,5 тысячи – в Электростали и около 1,5 тысячи – в Богородском округе. По словам директора «МосОблПарк» Ксении Васильевой, этому не помешала даже пасмурная погода.

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«Мы получили теплый прием от жителей, увидели неподдельные эмоции участников. Уверены, что в такой же яркой, радостной атмосфере пройдут и другие концерты фестиваля», — отметила она.

В конкурсной программе приняли участие 367 человек. Финалистами от Орехово-Зуева стала студия танца U-Fam, от Богородского – дуэт TWIX, от Электростали - Art Project, а от Павловского Посада - Ann Dance.

Фестиваль продлится до 2 сентября. Узнать подробное расписание можно по ссылке.

Финал состоится в Пестовском парке в Балашихе, где выступят лучшие коллективы по итогам первого и второго этапов.

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