Подмосковье 12 января 2024, 17:29 Почти 5 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье в праздники Unsplash

Читать 360tv в

Жители и гости Московской области совершили около пяти миллионов поездок в общественном транспорте по социальным картам в новогодние праздники. Наибольшее число льготных поездок в этот период зафиксировали в Коломне — 272 тысячи транзакций, в Подольске — 227 тысяч и в Балашихе — 217 тысяч оплат.

«Это составляет почти 43% от общего числа поездок за первую неделю года. Отмечу, что основными категориями льготных пассажиров являются: пенсионеры, ветераны труда, жители предпенсионного возраста, дети из многодетных семей и инвалиды третьей группы», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реклама

Напомним, что во всех автобусах Московской области проезд можно оплатить также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Льготы предоставляются пенсионерам, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, детям-инвалидам до 18 лет, детям из многодетных семей, детям, получающим пенсию по потере кормильца.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».