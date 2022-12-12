Подмосковье 12 декабря 2022, 12:34 Почти 5 миллиардов рублей выделят на благоустройство лесопарков Подмосковья в 2023 году Unsplash

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Благоустройство лесопарковых зон, создание и обслуживание лыжных трасс станет важной задачей Подмосковья в 2023 году. На эти цели направят 4,9 миллиарда рублей.

«В следующем году на благоустройство лесопарков, в том числе лыжных трасс, предусмотрены средства в сумме более 4,9 миллиарда рублей. Места для занятия зимним спортом должны быть безопасными, обязательно с освещением и навигацией», — отметил заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков. Он подчеркнул, что в Подмосковье немало желающих связать свою жизнь с лыжами, поэтому важно развивать профессиональный спорт. Сейчас в государственных и муниципальных учреждениях подготовку проходят более 5,5 тысячи лыжников. Это — будущие медали чемпионатов и Олимпиад.

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К концу 2022 года в Подмосковье 76 из 158 лыжных трасс освещены, а пункты проката лыж есть только в 44 точках. Таких мест должно стать больше, и с этим согласны в правительстве региона.

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«Для обслуживания объектов необходимо оборудование — снегоход для подготовки лыжни, снежная пушка, резак для прокладки трасс и другое. Кроме того, лыжные трассы должны быть оснащены стартовой аркой, вертикальными флагштоками, правилами пользования, навигацией», — сказал заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик.

Зимой сезона 2022-2023 года в Подмосковье проведут несколько крупных мероприятий для популяризации лыж. Среди них — «Манжосовская лыжная гонка», «Лыжня России», «Красногорский марафон» и лыжная гонка Александра Легкова в Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что благоустройство лесопарков в Подмосковье очень востребовано. Благодаря региональной программе «Парки в лесу» появятся новые территории, где люди смогут комфортно проводить время летом, заниматься спортом, бегать, а зимой кататься на лыжах.

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