Подмосковье 07 сентября 2023, 13:10 Почти 48 тысяч тонн овощей и картофеля собрали в Дмитрове

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Кампания по сбору урожая продолжается в Дмитровском округе. Аграрии уже отправили на хранение 47,9 тысячи тонн картофеля, капусты, моркови и свеклы.

Сельхозпроизводители муниципалитета в этом сезоне отвели под картофель 4,88 тысячи гектаров. В «Дока-генные технологии» корнеплод посадили на площади 1340 гектаров, в АО «Агрофирма Бунятино» и ЗАО «Куликово» — на 970 гектарах. К этому дню картофель убран с площади 604 гектара, что составляет 12,4% от общего плана. Сбор по остальным овощам — капусте, моркови, свекле — составляет 26,1 тысячи тонн.

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Дмитровский округ производит более 50% картофеля и овощей от всего объема в Подмосковье.

«Закончить сбор планируется в середине осени. Желаю нашим аграриям богатого урожая», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

В округе продолжается и уборка зерновых культур. Урожайность составляет 40,1 центнера на один гектар, что выше среднего на шесть центнеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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