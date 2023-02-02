Подмосковье 02 февраля 2023, 10:29 Почти 48 тысяч инвалидов трудоустроились в Подмосковье

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В Московской области на сегодняшний день трудоустроены более 47,5 тысячи человек. Подмосковные предприятия со штатом свыше 35 человек в обязательном порядке выделяют квоту для трудоустройства инвалидов.

«На сегодняшний день в Подмосковье трудоустроено более 47,5 тысячи инвалидов, среди них около 10 тысяч — на квотируемых рабочих местах», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Отмечается, что на данный момент открыто около трех тысяч вакансий для данной категории граждан. Самыми востребованными вакансиями среди инвалидов стали: вахтер, водитель автомобиля, администратор и инженер.

Найти подходящую должность можно на портале «Работа в России».

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