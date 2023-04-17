Подмосковье 17 апреля 2023, 14:15 Почти 4,7 тысячи видов животных и растений исследуют в Подмосковье для составления Красной книги Фото из архива Минэкологии МО.

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Специалисты природоохранного фонда «Верховье» проведут мониторинг состояния объектов растительного и животного мира Подмосковья для составления Красной книги. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

«Мероприятия в рамках мониторинга предстоят очень масштабные. Об объемах этой работы говорит уже тот факт, что ученым предстоит оценить состояние популяций не менее 4689 видов объектов животного мира, причем речь идет не об охотничьих видах — их численность отдельно анализируется Управлением госохотнадзора», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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Работы будут проводиться до конца октября. Биологи выявят ранее неизвестные места обитания и произрастания объектов животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Московской области. Ее ведением занимается министерство экологии и природопользования региона. Сейчас действует уже третье издание, в которое вошли 675 видов растений и животных, нуждающихся в охране.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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