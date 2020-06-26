Почти 450 тысяч жителей Подмосковья проголосовали по поправкам в Конституцию в первый день

«Завершился первый день общероссийского голосования. Завершился для Московской области очень хорошо, благополучно. Была прекрасная погода, жители активно участвовали в голосовании. Приходили на избирательные участки, приходили в шатры, на придомовые территории, на которых наша комиссия организовывала голосование. Многие воспользовались голосованием дома и пригласили к себе наших организаторов. За вчерашний день у нас приняло участие в голосовании 445 тысяч 544 человека, что составляет 7,67% явки населения», — отметил Игорь Березкин.

Он добавил, что явка достаточно высокая. И ожидается, что в остальные дни голосования жители будут в нем активно участвовать. Он уточнил, что 80% избирателей сделали свой выбор именно на избирательных участках. 10% проголосовали дома, и еще 10% — на придомовых территориях.

«Те средства безопасности, которые мы подготовили для защиты от вируса, дали свой эффект, и жители поверили, что голосовать — это безопасно, и точно не опаснее, чем сходить в магазин», — подчеркнул Березкин.

Первые урны для голосования опечатали после закрытия участков. Председатель территориальной избирательной комиссии Видного Вера Маркина рассказала, что есть два варианта хранения бюллетеней до 1 июля. В Видном бюллетени спрятали в сейф.