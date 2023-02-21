Подмосковье 21 февраля 2023, 13:18 Почти 4,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье за год

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В 2023 году в Подмосковье капитально отремонтируют 4,4 тысячи многоквартирных домов. На эти цели будет выделено более 57 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Работы также подразумевают замену 450 лифтов в 160 домах и ремонт систем газоснабжения в 779 МКД. Таким образом, жилищные условия будут улучшены более чем у 150 тысяч жителей региона.

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В Волоколамском округе также ожидаются обновления. На капитальный ремонт четырех домов выделено десять миллионов рублей. Работы проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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«В связи с предстоящими процедурами по формированию лотов и конкурентных процедур по выбору подрядных организаций большая часть работ запланирована на 2024-2025 годы», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

В Московской области реализуется самая масштабная в стране программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Срок ее реализации рассчитан до 2049 года.

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