Подмосковье 27 июля 2023, 15:04 Почти 45 тысяч жительниц Подмосковья воспользовались индивидуальным сопровождением беременности с начала года Unsplash

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Вставшие на учет по беременности женщины могут воспользоваться услугой индивидуального сопровождения в Подмосковье. За ними закрепляется ответственный сотрудник, который помогает записываться на скрининг, консультации врачей, напоминает о визитах и рассказывает о курсах для будущих матерей.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, с начала года услугой воспользовались 43,6 тысячи женщин.

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«В такой особенный период важно, чтобы женщина могла задать волнующие ее вопросы опытному специалисту. Удобно, что пациентка сама может связаться с ответственным сотрудником по телефону или написать в мессенджер», — рассказала она.

Чтобы встать на учет по беременности, нужно обратиться в кабинет женской консультации по месту проживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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