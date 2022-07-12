Почти 44 тысячи жителей Подмосковья воспользовались дачной амнистией в этом году

Более 43,8 тысячи домов зарегистрировали в Подмосковье по дачной амнистии с начала года. Налоговый потенциал объектов ИЖС при этом оказался почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила зампред правительства области Анна Кротова.

Из 43,8 тысячи объектов недвижимости более 33 тысяч — объекты индивидуального жилищного строительства площадью 4,7 миллиона квадратных метров и налоговым потенциалом 186 миллионов рублей. Лидерами по регистрации жилья в этом году стали Раменский округ — 3,8 тысячи объектов, Истра — 3,2 тысячи и Одинцово — 2,3 тысячи.

«Новый закон по ускоренной регистрации недвижимости, который вступил в силу в мае 2022 года, позволил гражданам Подмосковья оформить в собственность по дачной амнистии за два месяца четыре тысячи объектов. Оформление строений на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов составляет сейчас три дня, а при подаче через МФЦ — пять рабочих дней», — рассказала Анна Кротова.

Глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что поставленная на учет недвижимость составила более 50% от плана. До конца этого года на учет поставят еще 80 тысяч объектов. Всего в области незарегистрированными остаются 180 тысяч зданий. Для информирования собственников проводятся тематические встречи.

«Начиная с марта в Подмосковье проведено более 30 встреч с охватом всех 12 тысяч садовых товариществ, где проживает порядка четырех миллионов садоводов и дачников. И скажу, что такие мероприятия весьма плодотворны: количество зарегистрированной недвижимости в регионе растет», — сказала министр.

Срок проведения дачной амнистии продлили до 1 марта 2031 года по указу президента. Ей могут воспользоваться хозяева жилых и садовых домов на земле, предназначенной для личного подсобного хозяйства, садоводства и ИЖС в границах населенного пункта. Зарегистрировать можно также бани, хозпостройки и гаражи.

В ведомстве напомнили, что незарегистрированные строения могут признать самостроями и снести, поэтому их нельзя передать по наследству или сдать в аренду. Регистрация позволяет не только распоряжаться имуществом, но и провести коммуникации, получить налоговый вычет.

Для постановки объекта на учет необходимо подать документы в МФЦ: технический план и декларацию. Сделать это можно также не выходя из дома, при помощи сервиса МОБТИ. Для этого необходимо заказать выезд специалиста на дом или в офис Росреестра. Задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии БТИ +7 (498) 568-99-95.

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