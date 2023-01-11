Подмосковье 11 января 2023, 09:31 Почти 4,3 тысячи датчиков контроля утечки газа установили в квартирах в Клину

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Почти 4,3 тысячи датчиков загазованности установили в квартирах Клина. Они позволят предотвратить аварии, связанные с утечкой газа, рассказала глава округа Алена Сокольская.

«Эта система позволяет предотвратить аварийные ситуации, связанные с утечкой газа в многоквартирных домах по причине нарушений монтажа газового оборудования, несвоевременного обслуживания или неосторожности, иногда и халатности граждан. Обеспечение безопасности клинчан — приоритетная задача муниципалитета», — заявила она.

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Газовое оборудование требует внимательного и ответственного использования. Профильные службы регулярно проводят техобслуживание и устанавливают датчики, чтобы предотвратить возникновение аварий.

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Всего в 2022 году управляющие компании проверили оборудование в более чем 26 тысячах квартир, выдали 1683 предписания на устранение неисправностей. Жители исправили более двух тысяч нарушений. При этом крайнюю меру — отключение газа — применили к 100 владельцам квартир. В 2023 году работу по обеспечению безопасности в домах Клина продолжат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.