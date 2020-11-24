Почти 420 медицинских аппаратов закупили в детские поликлиники Подмосковья с начала года

В Подмосковье в этом году закупили 418 единиц медицинской техники. 328 аппаратов уже поступили в учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В детские поликлиники Подмосковья с начала года поступило 328 единиц медицинской техники. Ее используют для диагностики и лечения различных заболеваний. Среди техники есть аппараты УЗИ, оборудование для исследования зрения, электрокардиографы и другие аппараты.

Всю технику купили по поручению губернатора региона в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Мы стараемся уделять большое внимание не только привлечению медицинских кадров, созданию комфортных условий для работы специалистов, но и закупке современного медицинского оборудования. В этом году для детских поликлиник мы закупили в общей сложности 418 единиц медтехники, большая часть которой уже используется для оказания медицинской помощи маленьким пациентам», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Новую технику завезли в детские поликлиники Ивантеевской, Дубненской, Реутовской, Коломенской и других больниц Подмосковья.